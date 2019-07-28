شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري



لا يزال أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على صدراة الهدافين برصيد 18 هدفاً، يليه محمود علاء مدافع الزمالك وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري بـ14 هدفاً لكل منهما، ثم صلاح أمين مهاجم فريق النجوم برصيد 13 هدفاً، ثم إيريك تراوري لاعب بيراميدز بـ12 هدفاً.

ترتيب هدافي الدوري المصري



تنطلق مباراة الليلة المرتقبة بين الأهلي والزمالك فى ختام مسابقة الدوري العام للموسم الجارى، مع دقات الثامنة مساءً ، على ملعب برج العرب تبقي هامة ومثيرة بإعتبار أن مباريات القطبين دائماً ما تمثل بطولة خاصة كما أن الاهلي يسعى لتأكيد فرحة بالتتويج فيما يتطلع الزمالك لتحقيق انتفاضة واستعادة الكبرياء المفقود عقب خسارة الدري.

ترتيب هدافي الدوري المصري



يواجه الأهلي غريمه الزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد على إستاد برج العرب في ختام منافسات الأسبوع 34 من عمر الدوري الممتاز ، في القمة 118 التي تجمع قطبي الكرة المصرية في الدوري المصري.

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الأهلي حسم لقب الدوري بشكل رسمي قبل مباراة القمة بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 ، بعد وصوله للنقطة 77 في الصدارة، بينما وصل الزمالك للنقطة 72 في مركز الوصافة.





ترتيب هدافي الدوري المصري



سادة حالة من الهدوء التام على محيط استاد برج العرب بالإسكندرية قبل ساعات من مباراة الأهلي والزمالك التى تقام فى الثامنة من مساء اليوم .

وغابت الجماهير عن التواجد في المنطقة المحيطة بالاستاد حيث سيقام اللقاء بدون حضور جماهيرى .

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الأحد في ختام بطولة الدوري الممتاز التي توج بها الأهلي مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.