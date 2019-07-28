شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد هذا الثنائى من مواجهة الأهلى فى القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال كل من محمد عبد السلام ومحمد حسن من قائمة الفريق لخوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب في ختام الدوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر و أيمن حفني وأحمد مدبولي وحميد أحداد، يحتل الفريق الأحمر صدارة الدوري برصيد 77 نقطة، في حين يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

يذكر أن تشكيل الزمالك جاء كالتالى:

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حراسة المرمى..عماد السيد

خط الدفاع.. عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز.

خط الوسط.. طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن.

خط الهجوم.. عمر السعيد.