شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى صفقة محمود متولي بـ 15 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى مسئولو الأهلي صفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي مقابل 15 مليون جنيه مع امكانيه منح لاعب أهلاوي للإسماعيلي علي سبيل الإعارة لمدة موسم ولاعب أخر علي سبيل البيع النهائي. ويدفع الأهلي قيمة الصفقة علي قسطين الأول قيمته 10 ملايين جنيه والثاني 5 ملايين جنيه. ويجري اللاعب الكشف الطبي غدا علي أن يعقبه التوقيع الرسمي بين الطرفيين.

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