شكرا لقرائتكم محمد صلاح يبارك إنجاز منتخب الشباب فى مونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدولي محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزي ، على توجيه رسالة خاصة للاعبي منتخب الشباب لكرة اليد بعد حصولهم على برونزية كأس العالم لكرة اليد في إسبانيا. وكتب صلاح عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد.. إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما". وحصد المنتخب الوطني لكرة اليد شباب تحت 21 عاما بقيادة طارق محروس المدير الفني، المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في إسبانيا، وذلك بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة (37-27).

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