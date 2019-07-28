شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يتوجه لبرج العرب لمساندة الأهلى أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى صوب ملعب برج العرب عندما تشير عقارب الساعة إلى الثامنة مساءً ، لمتابعة القمة المثيرة بين الأهلي والزمالك فى ختام مسابقة الدوري العام للموسم الجارى.
وكان النادي الأهلي قد نجح فى حسم بطولة الدوري العام للمرة الرابعة على التوالى والـ41 فى تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على المقاولون العرب فى الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
يذكر أن مؤمن زكريا كان قد خرج من قائمة النادي الأهلي منذ يناير الماضي حيث انتقل اللاعب إلى أحد السعودي في الميركاتو الشتوي قبل أن يفسخ تعاقده مع فريقه الجديد بالتراضي.
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