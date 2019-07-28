الارشيف / اخبار الرياضه

مؤمن زكريا يتوجه لبرج العرب لمساندة الأهلى أمام الزمالك...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يتوجه لبرج العرب لمساندة الأهلى أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، من داخل سيارته أثناء التوجه إلى استاد برج العرب لمؤازرة النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك.

 

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى صوب ملعب برج العرب عندما تشير عقارب الساعة إلى الثامنة مساءً ، لمتابعة القمة المثيرة بين الأهلي والزمالك فى ختام مسابقة الدوري العام للموسم الجارى.

 

Advertisements

وكان النادي الأهلي قد نجح فى حسم بطولة الدوري العام للمرة الرابعة على التوالى والـ41 فى تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على المقاولون العرب فى الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

يذكر أن مؤمن زكريا كان قد خرج من قائمة النادي الأهلي منذ يناير الماضي حيث انتقل اللاعب إلى أحد السعودي في الميركاتو الشتوي قبل أن يفسخ تعاقده مع فريقه الجديد بالتراضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا يتوجه لبرج العرب لمساندة الأهلى أمام الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا