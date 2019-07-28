عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الأهلى...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، تشكيل مواجهة الأهلى، المقرر لها فى الثامنة من مساء اليوم، فى ختام مسابقة الدوري العام للموسم الجارى. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى..عماد السيد Advertisements خط الدفاع.. عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز. خط الوسط.. طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن. خط الهجوم.. عمر السعيد.

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