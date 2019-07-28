شكرا لقرائتكم بث مباشر لحظة بلحظة .. الأهلي ضد الزمالك فى القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الأهلي غريمه الزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب في ختام منافسات الأسبوع 34 من عمر الدوري الممتاز ، في القمة 118 التي تجمع قطبي الكرة المصرية في الدوري المصري

0- انطلاق المباراة

1- تبادل الكرة من لاعبى الأهلى فى وسط الملعب

2-ركله حرة للأهلى ..على معلول ينفذ الركله

3- ركله ثانية حرة للأهلى من نفس المكان

4- تبادل الكرة من لاعبى الأهلى فى وسط الملعب

5- نفذت الركلة الحرة عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من علي معلول أبعدها دفاع الزمالك عن مناطق الخطورة.

6- كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي على حدود منطقة جزاء الزمالك انتهت بكرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليمين ولكنها لم تجد متابع من لاعبي الأهلي.

7- تمريرة سيئة للغاية من مرو السولية في ظهر حسين الشحات جهة اليمين خرجت إلى رمية تماس.

8-تمريرة أمامية من فرجاني ساسي وضعت محمد إبراهيم في إنفراد بمرمى محمد الشناوي ولكن خروج رائع من محمد الشناوي وإبعاد للكرة عن مناطق الخطورة.

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9- وليد سليمان يسدد كرة على مرمى عماد سليمان ولكن تمر بين القائم

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