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شكرا لقرائتكم بث مباشر لحظة بلحظة .. الأهلي ضد الزمالك فى القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
0- انطلاق المباراة
1- تبادل الكرة من لاعبى الأهلى فى وسط الملعب
2-ركله حرة للأهلى ..على معلول ينفذ الركله
3- ركله ثانية حرة للأهلى من نفس المكان
4- تبادل الكرة من لاعبى الأهلى فى وسط الملعب
5- نفذت الركلة الحرة عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من علي معلول أبعدها دفاع الزمالك عن مناطق الخطورة.
6- كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي على حدود منطقة جزاء الزمالك انتهت بكرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليمين ولكنها لم تجد متابع من لاعبي الأهلي.
7- تمريرة سيئة للغاية من مرو السولية في ظهر حسين الشحات جهة اليمين خرجت إلى رمية تماس.
8-تمريرة أمامية من فرجاني ساسي وضعت محمد إبراهيم في إنفراد بمرمى محمد الشناوي ولكن خروج رائع من محمد الشناوي وإبعاد للكرة عن مناطق الخطورة.
9- وليد سليمان يسدد كرة على مرمى عماد سليمان ولكن تمر بين القائم
10-
الأهلي حسم لقب الدوري بشكل رسمي قبل مباراة القمة بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 ، بعد وصوله للنقطة 77 في الصدارة، بينما وصل الزمالك للنقطة 72 في مركز الوصافة.
وتعد أول مواجهة رسمية جمعت بين الأهلي والزمالك كانت في 17 مارس 1924 في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس السلطان حسين وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
آخر مواجهة جمعت الناديين انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين خلال منافسات الدور الاول لدوري هذا الموسم .
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