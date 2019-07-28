شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الزمالك .. أزراو يقود الهجوم الأحمر فى القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأحد. ويضم التشكيل، كلا من : محمد الشناوي ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد آزارو. ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الأحد في ختام بطولة الدوري الممتاز التي توج بها الأهلي مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى ضد الزمالك .. أزراو يقود الهجوم الأحمر فى القمة 118... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.