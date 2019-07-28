شكرا لقرائتكم طارق سليمان و حراس الأهلى يصفحون مدرب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق سليمان مدرب حراس الأهلي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي ثنائي حراسة مرمى الفريق على مصافحة أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك والثنائي عماد السيد وعمر صلاح، فور نزولهم لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفوز بدأ عمليات الإحماء حرص طارق سليمان وحارسي الأهلي على التوجه لأيمن طاهر وحراس الزمالك ومصافحتهم قبل البدأ في عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة التي ستجمعهما بعد قليل في ختام مباريات الدوري.

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ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى المباراة المقرر إقامتها بينهما فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى توج بلقبه الأهلى بشكل رسمى بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة.