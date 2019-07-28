الأهلي ضد الزمالك .. أيمن يونس : الخطيب أسعد واحد بلقب الدورى...

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو أسعد شخص بفوز فريقه ببطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020.

وقال أيمن يونس فى تصريحات لقناة ON SPORT :"الدوري الحالي هو الأغلى للأهلي بعد التتويج باللقب على حساب الزمالك ، الأهلي كان بعيد عن الصورة و لكنه نجح فى العودة ليتصدر الجدول ومن ثم الفوز باللقب الذى من وجهة نظري هو الأقوي والأفضل".

وأضاف نجم الزمالك السابق :" محمود الخطيب ومجلس إدارته تعرضو لهجوم كبير ولكن لقب الدوري أعاد لهم الثقة من قبل جماهير الأهلي".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

فى تمام الساعة الثامنة مساء ينطلق موعد مباراة الاهلى والزمالك على ملعب برج العرب فى ختام مباريات موسم 2018/ 2019، وهي مباراة تعد "تحصيل حاصل" بين الفريقين بعدما حسم الاهلي لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على المقاولون العرب، ويسعى لتأكيد فرحة بالتتويج .

الأهلى حسم درع الدروى الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ووصوله إلى النقطة 77 بفارق 5 نقاط عن وصيف الدورى الزمالك لتصبح مواجهة القمة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.