شكرا لقرائتكم أحمد الزين لاعباً للرائد 3 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الرائد يوم الأحد مع المهاجم أحمد الزين لمدة 3 سنوات قادماً من صفوف فريق أهلي جدة.

وتدرج الزين في الفئات السنية للاتحاد دون الوصول للفريق الأول قبل الانتقال إلى أبها واللعب لصفوفه عامين، ليلعب المدة نفسها مع التعاون بين عامي 2015 و2017، وينتقل منه إلى أهلي جدة الذي أعاره بدوره إلى القادسية والفيحاء في الموسمين الماضيين.

وسيفتتح الرائد مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل عندما يحل ضيفاً على اتحاد جدة في الثالث والعشرين من أغسطس المقبل.