شكرا لقرائتكم فيورنتينا ينوي استعارة الغاني كيفن برنس بواتينغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية يوم الأحد أن نادي فيورنتينا الإيطالي يتطلع لضم كيفين برنس بواتينغ مهاجم ساسولو بعد انتهاء إعارته من برشلونة.

ووفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" فإن فيورنتينا يسعى للتعاقد مع بواتينغ على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وانضم بواتينغ إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف ساسولو. ولعب بواتينغ مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي وتضمن العقد بنداً يسمح بشراء اللاعب مقابل ثمانية ملايين يورو لكن النادي الكتالوني لم يفعل هذا البند، بعد ظهور اللاعب الغاني بمستوى متواضع، ولم يسجل طوال مشاركاته في النصف الثاني من الموسم.

وخاض بواتينغ (31 عاماً) مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم وتنقل بين صفوف توتنهام وبورنموث في إنجلترا وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت وشالكه في ألمانيا وميلان وساسولو بإيطاليا.