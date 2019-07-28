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صورة محمد صلاح تزين احدي جدران مدارس ليفربول

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زينت صورة نجم منتخب مصر ونادي أحد جدران مدارس مدينة “ليفربول”، حيث قامت المدرسة بوضع صورة  لمحمد صلاح نجم الساحرة المستديرة.

حيث يحظي محمد صلاح بشعبية واسعة بين جماهير ليفربول، لما يظهره من مستويات فنية وبدنية رائعة مع “الريدز” عقب انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي.

الجدير بالذكر أن صلاح قضى موسمين رائعين مع نادي ليفربول، والذي حصل خلالها الفريق على لقب في الموسم النقضي على حساب توتنهام، وقد حصل صلاح على جائزة “الحذاء الذهبي” التي تمنح لهداف الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” الموسمين الماضيين، ويذكر أن صلاح سينضم غدا الاثنين، إلى تدريبات نادي ليفربول عقب إنتهاء العطلة الصيفية. له.

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