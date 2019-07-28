نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم الأحد 28-7-2019 ودياً

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم، يلعب نادي ليفربول اليوم أمام نابولي استعداداً للموسم الجديد، والذي سيبدأ خلال الشهر القادم، ويريد الجهاز الفني للفريق الإنجليزي للاطمئنان على القوام الرئيسي للفريق، تجربة العديد من العناصر قبل بداية الموسم، والذي يسعى الريدز خلاله للتويج بالعديد من البطولات، وستكون مباراة ليفربول ضد نابولي مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة بي ان سبورت ، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت الأولي. بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك الآن

تضم تشكيلة ليفربول اليوم أمام نابولي كلا من: مينيوليه – روبيرتسون – فان ديك – ماتيب – أرنولد – مينلر – فابينيو – هيندرسون – تشامبرلين – أوريجي – فينالدوم.

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي