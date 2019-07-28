نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام نابولي ودياً استعداداً للموسم الجديد

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي، حيث يبدأ أحداث مباراة ليفربول ونابولي اليوم الأحد الموافق 28-7-2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة، ويخوص الريدز عدد من المباريات الودية خلال الفترة الحالية، وذلك لتجربة أكبر عدد من عناصر الفريق قبل بداية الموسم الجديد، وسيحاول الجهاز الفني للفريق الاستقرار على القوام الرئيسي للفريق خلال الموسم الجديد، والذي سيحاول من خلاله حصد العديد من البطولات. مشاهدة مباراة الأهلي الزمالك بث مباشر

وتضم تشكيل ليفربول اليوم أمام نابولي كلا من: مينيوليه – روبيرتسون – فان ديك – ماتيب – أرنولد – مينلر – فابينيو – هيندرسون – تشامبرلين – أوريجي – فينالدوم.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام نابولي