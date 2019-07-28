نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام نابولي ودياً استعداداً للموسم الجديد

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي، حيث يبدأ أحداث مباراة ليفربول ونابولي اليوم الأحد الموافق 28-7-2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة، ويخوص الريدز عدد من المباريات الودية خلال الفترة الحالية، وذلك لتجربة أكبر عدد من عناصر الفريق قبل بداية الموسم الجديد، وسيحاول الجهاز الفني للفريق الاستقرار على القوام الرئيسي للفريق خلال الموسم الجديد، والذي سيحاول من خلاله حصد العديد من البطولات. مشاهدة مباراة الأهلي الزمالك بث مباشر
وتضم تشكيل ليفربول اليوم أمام نابولي كلا من: مينيوليه – روبيرتسون – فان ديك – ماتيب – أرنولد – مينلر – فابينيو – هيندرسون – تشامبرلين – أوريجي – فينالدوم.
نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام نابولي
- ترقب جماهيري كبير لمباراة ليفربول ونابولي أونلاين في إطار المباريات التحصيرية للفريقين استعداداً للموسم الرياضي الجديد.
- دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الاول من المباراة وسط اجواء حماسية كبيرة.
- بداية الشوط الأول الآن.
- الهدف الاول لنابولي في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.
- نابولي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 28 عن طريق ميليك، وتصبح نتيجة مباراة ليفربول ونابولي حتى الآن هي 2-0 لنابولي.
- نهاية أحداث الشوط الاول بتقدم نابولي بهدفين نظيفين في مباراة لم يقدم فيها الريدز المستوي المطلوب.
- بداية الشوط الثاني.
- الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 52 عن طريق أمين يونس، وتصبح النتيجة 3-0 لصالح نابولي.
- وصلنا للدقيقة 76 من المباراة، والنتيجة 3-0 لصالح نابولي.
- نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.