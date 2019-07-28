تعرف على خطة ألفيس للعودة إلى برشلونة

يرغب دانى ألفيس، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، خطة للانتقال إلى صفوف فريق برشلونة خلال الصيف الحالي، بعد نهاية عقده مع نادى العاصمة الفرنسية.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، فإن ألفيس سوف يراقب برشلونة حتى نهاية شهر أغسطس، على الرغم من حقيقة عدم الترحيب من اللجنة الفنية للنادي الكتالونى فكرة عودته مرة أخري، بعدما عرض خدماته على البارسا هذا الصيف.

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ويرى دانى ألفيس أن مفتاح عودته إلى برشلونة هو صفقة نيمار، حيث سيكون الأسبوع الأول من شهر أغسطس حاسماً، ولا يستبعد ألفيس أن ينتهي الأمر ببرشلونة بالتعاقد مع صديقه فى صفقة تبادلية مع سان جيرمان قد يكون الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو جزءاً منها، على وجه التحديد، لتقوية الخطر التي خلفها رحيله عن سان جيرمان.

ويثق الظهير البرازيلي في أن حصول برشلونة علي نيمار قد يقرب عودته للكامب نو، حيث سيكون الفريق في حاجة لبديل لسيميدو، على الرغم من أن النادي الإسباني قد ذكر أكثر من مرة عدم رغبتهم في التخلي عن اللاعب.