إيفرتون ينافس أرسنال بعرض رسمى لضم زاها من كريستال بالاس

ذكرت تقارير صحفية، عن إرسال نادى إيفرتون الإنجليزي فاكس رسمي للحصول علي الإيفواري ويلفريد زاهامن صفوف كريستال بالاس.

وفقاً لما نشرته شبكة “سكاى سبورت”العالمية، فإن إيفرتون يقدم عرض إلي كريستال بالاس 52 مليون استزليني للظفر بخدمات الإيفوارى ويلفريد زاها هذا الصيف.

وتابعت الشبكة أن عرض إيفرتون ليس مرحبًا به من قبل إدارة كريستال بالاس، خصوصاً أنه أقل من العرض الذي قدمه أرسنال للحصول علي زاها.

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وانتشر اسم الإيفواري ويلفريد زاها بالانتقال من صفوف كريستال بالاس هذا الصيف والرحيل إلى ارسنال الإنجليزي ولكن دخول إيفرتون في السباق يمكنه أن يغير وجهة اللاعب.

ورفض كريستال بالاس أولى عروض آرسنال للحصول علي زاها منذ عدة أيام مقابل 40 مليون استزليني، ليقدم المدفعجية عرضا جديدا بزيادة المبلغ إلى 70 مليون استزليني ولكن دون جدوى.