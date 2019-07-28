أرسنال يخسر أمام ليون بكأس الإمارات الودية وغياب النني عن المباراة

هزم فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد النني لاعب وسط منتخب مصر،اليوم الأحد، أمام ليون الفرنسي، بهدفين مقابل هدف واحد،، ضمن منافسات بطولة كأس الإمارات الودية، بالمباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “الإمارات”.

واستطاع ارسنال من تسجيل هدف التقدم بواسطة الجابونى بيير إيميريك أوباميانج، في الدقيقة 35 من زمن المباراة، قبل أن يقوم موسى ديمبيلي بإحراز هدفين متتاليين لصالح ليون بالدقيقتين 66 و76 من عمر اللقاء.

وقد شهد اللقاء على تعرض لاكازيت مهاجم أرسنال للإصابة والتي لم يستطع بعدها إكمال المباراة ليشارك نيلسون بدلاً منه، كما شهدت على مشاركة الوافد الجديد داني سيبايوس القادم من ريال مدريد إلى الجانرز هذا الصيف، ولم يشارك النجم المصري محمد النني في مباراة اليوم.