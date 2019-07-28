بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × الزمالك (القمة 118)

كتب: ضياء السقا يواجه الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. تشكيل الأهلي: الحارس: الشناوي الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة- أيمن أشرف- معلول الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- صالح جمعة- رمضان صبحي- حسين الشحات الهجوم: أزارو Advertisements تشكيل الزمالك: في حراسة المرمى: عماد السيد. الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي. وسط الهجوم: محمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو وفي الهجوم: عمر السعيد. البث المباشر:

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