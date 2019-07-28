خالد جلال يعلن التشكيل الرسمي للزمالك

كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

من جانبه، أعلن خالد جلال الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الزمالك بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الإسماعيلي.

وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

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وسط الهجوم: محمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو

وفي الهجوم: عمر السعيد.

يغيب عن الزمالك كهربا بسبب أزمته الأخيرة مع رئيس النادي، وجنش وخالد بوطيب للإصابة، ويوسف أوباما للإيقاف بعد طرده في مباراة الجونة.

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وحقق النادي الأهلي رسميا، لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهته في ختام الدوري مع الزمالك، لتصبح تحصيل حاصل.

وضمن الأهلي المركز الأول ورصيده 77، يليه الزمالك بـ 72 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا بـ 70 نقطة، والمصري رابعا بـ52 نقطة.

وتعادل الفريقان في مباراة الدور الأول، سلبيًا فى القمة 117.