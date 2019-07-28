التشكيل الرسمي.. الأهلي يواجه الزمالك بالقوة الضاربة

كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

من جانبه، أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به الزمالك، وهو نفس التشكيل الذي بدأ به الأحمر أمام المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

الحارس: الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة- أيمن أشرف- معلول

الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- وليد سليمان- رمضان صبحي- حسين الشحات

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الهجوم: أزارو

يغيب عن الأهلي كل من محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود وحيد، للإصابة.

وحقق النادي الأهلي رسميا، لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهته في ختام الدوري مع الزمالك، لتصبح تحصيل حاصل.

وضمن الأهلي المركز الأول ورصيده 77، يليه الزمالك بـ 72 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا بـ 70 نقطة، والمصري رابعا بـ52 نقطة.

وتعادل الفريقان في مباراة الدور الأول، سلبيًا فى القمة 117.