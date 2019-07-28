رسالة من السيسي لمنتخب شباب اليد بعد برونزية العالم

كتب: ضياء السقا

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للمنتخب الوطني لشباب لكرة اليد، لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في إسبانيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، ليجسدوا نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته علي تحقيق الإنجازات.

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وفاز منتخب شباب اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره البرتغالى بنتيجة 37-27 فى لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم المقام فى إسبانيا، ليحصد الفراعنة الميدالية البرونزية.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17 / 15 لصالح المنتخب المصرى، فى شوط شهد تألقا ملحوظا لكتيبة الفراعنة على أرض الإسبان من أجل العودة إلى القاهرة بالميدالية البرونزية ونجحوا فى فرض السيطرة منذ بداية الشوط الثانى حتى تحقق الفوز، فى ظل تقديم حارس المرمى عبد الرحمن طه عرضاً أكثر من رائع فى اللقاء.

وخسر منتخب شباب اليد فى لقاء نصف النهائى من فرنسا بنتيجة 35 / 33 ، بينما خسر منتخب البرتغال من كرواتيا بنتيجة 31 / 28.