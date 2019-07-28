القمة 118.. خالد جلال يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب في ختام الدوري.

وقرر جلال، مدرب الزمالك دخول مواجهة القمة بنفس تشكيل المباراة الماضية للفريق أمام الإسماعيلي، دون أي تغيير في اللاعبين.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد.



واستبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال كل من محمد عبد السلام ومحمد حسن من قائمة الفريق لخوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب في ختام الدوري.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر و أيمن حفني وأحمد مدبولي وحميد أحداد.



يحتل الفريق الأحمر صدارة الدوري برصيد 77 نقطة، في حين يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.