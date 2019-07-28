تعرف على تشكيل الأهلي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن الأوروجوياني ماراتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في إطار المباراة التي تقام على ملعب "برج العرب" ضمن الأسبوع الـ34.

ولم يشهد تشكيل الأهلي أي تغييرات عن مباراة المقاولون العرب الماضية والتي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة (3-1).

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني.

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خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

واستطاع الأهلي أن يحسم مسابقة الدوري قبل جولة من نهاية البطولة بعد الفوز على حساب المقاولون العرب (3-1)، في المقابل فاز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة (3-1).

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الأول برصيد 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك.