فرنسا بطلة لمونديال اليد للشباب للمرة الثانية في تاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - توج منتخب فرنسا للشباب ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه.

وجاء تتويج المنتخب الفرنسي بالبطولة الثانية له بعد تغلبه على كرواتيا بنتيجة 28-23، في المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت بأسبانيا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة 15-10، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين، إنتهى بالتعادل بينهم بنتيجة 13-13، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 28-23.

وسبق هذه المباراة فوز منتخب مصر بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على البرتغال بنتيجة 37-27.