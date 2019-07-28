فرنسا بطلة لمونديال اليد للشباب للمرة الثانية في تاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - توج منتخب فرنسا للشباب ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه.
وجاء تتويج المنتخب الفرنسي بالبطولة الثانية له بعد تغلبه على كرواتيا بنتيجة 28-23، في المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت بأسبانيا.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة 15-10، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين، إنتهى بالتعادل بينهم بنتيجة 13-13، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 28-23.
وسبق هذه المباراة فوز منتخب مصر بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على البرتغال بنتيجة 37-27.
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