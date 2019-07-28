الخليج 365 يكشف تفاصيل اقتراب محمود متولي من الأهلي.. وقيمة الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

اقترب محمود متولي مدافع فريق الإسماعيلي من الانتقال لصفوف الأهلي خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم الخليج 365 أن الأهلي سيدفع 15 مليون جنيه لحسم صفقة متولي من الإسماعيلي حيث سيتم دفع القيمة على قسطين.

ومن المقرر أن يدفع قيمة القسط الأول والذي يصل لـ10 ملايين جنيه عند حسم الصفقة، و5 ملايين في ديسمبر المقبل.

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وسيوقع متولي على عقود انتقاله للأهلي بعدما يجتاز الكشف الطبي الذي سيخضع له خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويمتلك الإسماعيلي الأحقية الحصول على لاعب من صفوف الأهلي بصورة نهائية بجانب لاعب على سبيل الإعارة بحسب ما علمه الخليج 365.

وينتهي عقد متولي بنهاية الموسم المقبل حيث يمتلك الأحقية للتوقيع لأي نادي في يناير المقبل على أن يرحل مجانًا في الصيف القادم.