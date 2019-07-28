رسميًا.. بيراميدز يحصل على خدمات لاعب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365: أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع طارق طه ظهير أيسر فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفاد المركز الإعلامي بنادي بيراميدز، أن طارق طه انتقل من الإسماعيلي بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي ممدوح عيد. Advertisements وحصل نادي بيراميدز على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية. وكان طارق طه انتقل إلى صفوف الإسماعيلي قادمًا من سموحة في الصيف الماضي. جدير بالذكر أن نادي بيراميدز حصل على خدمات الثنائي أحمد علي من المقاولون العرب وإسلام عيسى من المصري البورسعيدي خلال نافذة الانتقالات الجارية.

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