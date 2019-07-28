"فيفا" يعلن غياب مصر عن قرعة الدور الأول لتصفيات كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن القرعة الخاصة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، التي تستضيفها القاهرة غدًا الاثنين لن تشهد مشاركة مصر في الدور الأول.

ويشارك في الدور الأول من التصفيات 28 منتخبًا وهم من احتلوا المراكز الأدنى في تصفنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر يوليو 2019.

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وبالتالي ستشارك في هذا السحب الأول: الصومال، إريتريا، جيبوتي، سيشيل، ساو تومي، تشاد، جنوب السودان، غامبيا، موريشيوس، ليبيريا، إثيوبيا، جزر القمر، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، بوروندي، السودان، توجو، ملاوي، أجولا، غينيا بيساو، موزمبيق، سيراليون، ناميبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى وتنزانيا.

وسينضم المتأهلون الـ14 إلى المنتخبات الـ26 الأفضل في القارة والمعفاة من هذا الدور الأول لتشكيل مجموعة من 40 منتخباً في الدور الثاني. ثم سيتم إجراء قرعة جديدة لتشكيل 10 مجموعات مكوّنة من 4 منتخبات.

وسيشارك المنتخب المصري في القرعة الثانية التي ستقام لدور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا.