ألبوم أبطال برونزية العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - توج المنتخب المصري بالميدالية البرونزية لكأس العالم للشباب تحت 21 عامًا المقامة حاليا في اسبانيا بعد اكتساح نظيره البرتغالي (37-27) في مباراة تحديد المركز الثالث بالمسابقة. وقدم المنتخب أداءً رائعاً طوال البطولة وتصدر مجموعة وكان على اعتاب الوصول للنهائي إلا أنه خسر أمام المنتخب الفرنسي بمباراة نصف النهائي.

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