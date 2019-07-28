خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة

أعلن خالد جلال المدير الفني لللزمالك تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الاهلي بعد قليل في الجولة الأخيرة للدوري العام على استاد برج العرب. وجاء كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد الدفاع.. حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة الوسط.. طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد ابراهيم واحمد سيد زيزو وابراهيم حسن Advertisements الهجوم.. عمر السعيد بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي.. محمد عنتر وحميد احداد ومحمود الونش وأيمن حفني وعمر صلاح ومحمود عبد العزيز واحمد مدبولي واستبعد محمد عبدالسلام ومحمد حسن

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