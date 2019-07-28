أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، في القمة 118 والمقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – وليد سليمان – رمضان صبحي – حسين الشحات Advertisements خط الهجوم : وليد أزارو. بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي.. علي لطفي، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، مروان محسن، جونيور أجايي، صالح جمعة، حسام عاشور.

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كانت هذه تفاصيل خبر ربيعة وأزارو وسليمان يقودون تشكيل الأهلي أمام الزمالك وصالح على الدكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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