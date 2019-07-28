نشر اللاعب عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، صورة تجمعه بمدافع نادي الإسماعيلي، محمود متولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وقام مهاجم الأهلي بنشر الصورة، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ووضع “قلب” على الصورة مشيرًا للاعب فيها. ووقع مدافع الإسماعيلي مؤخرًا، للنادي الأهلي، لمدة 5 سنوات قادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو جمال يؤكد توقيع محمود متولي للنادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.