فورمولا1: فرستابن يتوج بسباق جنوني في ألمانيا

فاز سائق فريق ريد بول، ماكس فرستابن، بسباق جائزة ألمانيا الكبرى الممطر والفوضوي بشكل جنوني، والذي شهد العديد من الحوادث ونزول سيارة الأمان إلى الحلبة اليوم الأحد، وفشل متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا1، لويس هاميلتون، في الحصول على نقاط.

وفي سباق استثنائي تغيرت فيه الحظوظ بشكل دائم وخضع فيه العديد من السائقين للكثير من وقفات الصيانة، ووسط إثارة لا نهائية انطلق سائق فيراري، سيباستيان فيتل، من المركز الأخير ليحتل المركز الثاني أمام جماهير بلاده.

وحقق الروسي دانييل كفيات نتيجة مذهلة بالحصول على المركز الثالث مع تورو روسو.

وانسحب سائق مرسيدس، فالتيري بوتاس، وأقرب منافسي هاميلتون على اللقب من السباق قبل ست لفات من النهاية ليظل الفارق بينهما 39 نقطة بعد 11 من 21 سباقاً.