آرسنال ونابولي وسان جيرمان يتنافسون على ضم بيبي

يتنافس فريقا آرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي على خدمات مهاجم ليل الفرنسي، العاجي نيكولاس بيبي، والذي قد ينضم مطلع الأسبوع المقبل إلى صفوف أحدهما، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف اليوم الأحد.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه: “تلقى النادي ثلاثة عروض مكتوبة بقيمة 80 مليون يورو، واللاعب سيختار بين آرسنال أو نابولي.. سيحسم ذلك من الآن حتى الثلاثاء”.

وأضاف المصدر أن “الناديين اقترحا راتباً صافياً بقيمة ثمانية ملايين يورو، وأعتقد أن اللاعب قد اختار بالفعل.. بيبي يفضل اللعب مع آرسنال الذي سيخوض الدوري الأوروبي الموسم المقبل.. لكن طموح خوض مسابقة دوري أبطال أوروبا مع نابولي والمدرب كارلو أنشيلوتي يمكن أن يحول وجهته إلى إيطاليا”.

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وبحسب مصدر آخر، فإن باريس سان جرمان، حيث يحلم المهاجم العاجي الواعد (24 عاما) باللعب، دخل الأحد سباق المنافسة على الصفقة، ولكن متأخراً لجذب الجناح الذي قدم موسماً استثنائياً مع ليل (سجل 22 هدفاً مع 11 تمريرة حاسمة).

وستكون الصعوبة بالنسبة لسان جرمان لحسم الصفقة هي على الخصوص البقاء في دائرة اللعب المالي النظيف.

وسيخوض ليل، الذي حقق مفاجأة في الموسم الماضي بحلوله وصيفاً بعد موسم واحد على تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب عنها دام سبعة أعوام.