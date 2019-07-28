برنس بواتينغ على رادار فيورنتينا

ذكرت تقارير صحافية اليوم الأحد أن نادي فيورنتينا الإيطالي يتطلع لضم مهاجم ساسولو، كيفين برنس بواتينغ، خلال فترة الانتقالات الحالية.
ووفقا لصحيفة لا غازيتا ديللو سبورت، فإن فيورنتينا يسعى للتعاقد مع بواتينغ على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وانضم بواتينغ إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف ساسولو.
ولعب بواتينغ مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2018-2019، وتضمن العقد بنداً يسمح بشراء اللاعب مقابل ثمانية ملايين يورو (1ر9 مليون دولار) لكن النادي الكاتالوني لم يفعل هذا البند.
وخاض بواتينغ (31 عاماً) مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم وتنقل بين صفوف توتنهام وبورنموث وبروسيا دورتموند واينتراخت فرانكفورت وشالكه وميلان وساسولو.
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