نيمار يرفض اللعب في مباريات سان جيرمان الودية

كشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم الأحد أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جرمان قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن مدرب سان جيرمان، الألماني توماس توخل، لم يقم باختياره البرازيلي ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الجريح بعد التعادل 1-1) ودياً السبت، وقال: “لن يخوض أيضاً المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي المقررة الثلاثاء في سوجو”.

ولن يخوض نيمار أيضاً مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين السبت المقبل في شينزن الصينية بسبب الإيقاف.

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وشكل نيمار محور التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الاسباني، والذي انتقل منه الى صفوف سان جرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو.

وسيبقى نيمار العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، مع المدافع بريسنل كيمبيمبي المصاب بدوره في عضلات المحالب والبطن، في معسكر النادي الباريسي في شينزن طيلة جولته الآسيوية.

وفي حال استمر نيمار مع النادي الباريسي فإن مباراته الأولى معه ستكون ضد نيم في افتتاح الدوري في 11 أغسطس (آب) المقبل.