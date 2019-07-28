خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة التي تقام بينهما في تمام الثامنة مساء، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي :
حراسة المرمي :
خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمود علاء، حمدي النقاز، محمود الونش.
خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم : محمد إبراهيم ، إبراهيم حسن، عمر السعيد.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح حارس مرمي – محمود حمدي الونش – محمد عنتر - محمود عبد العزيز – أيمن حفني – أحمد مدبولي – حميد احداد
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