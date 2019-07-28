لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر أمام الزمالك، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب قبل مباراة القمة المصرية

في ختام بطولة الدوري المصري العام.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع : أيمن أشرف ، رامي ربيعة ،

محمد هاني علي معلولالوسط: عمرو السولية ، حمدي فتحي ، وليد سليمانالهجوم: وليد أزارو ، رمضان صبحي، حسين الشحات

وجاءت قائمة البدلاء، علي لطفي وياسر إبراهيم وصالح جمعة ومروان محسن وأحمد فتحي وحسام عاشور والنيجيري جونيور أجاي.