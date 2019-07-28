أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر أمام الزمالك، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب قبل مباراة القمة المصريةفي ختام بطولة الدوري المصري العام.
جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع : أيمن أشرف ، رامي ربيعة ،
الوسط: عمرو السولية ، حمدي فتحي ، وليد سليمان
الهجوم: وليد أزارو ، رمضان صبحي، حسين الشحات
وجاءت قائمة البدلاء، علي لطفي وياسر إبراهيم وصالح جمعة ومروان محسن وأحمد فتحي وحسام عاشور والنيجيري جونيور أجاي.
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.