مارتن لاسارتي يتفقد أرضية الملعب

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، منذ قليل، إلى استاد الجيش ببرج العرببالإسكندرية. وذلك، استعدادًا لمواجهة الزمالك المحدد لها الثامنة من مساء اليوم.
وحرص الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي، فور الوصول، على تفقّد أرضية ملعب المباراة قبل الدخول إلى غرفة خلع الملابس.
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