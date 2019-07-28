ناشئي الأهلي يستقبلون لاعبي الزمالك

تواجدت مجموعة من ناشئي النادي الأهلي في استقبال فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصوله إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب قبل مباراة القمةالمصرية في ختام بطولة الدوري المصري العام.
وحرصت مجموعة الناشئين على عمل ممر شرفي لفريق الزمالك قبل دخوله إلىغرف خلع الملابس، بالإضافة إلى توجيه التحية إلى لاعبي الابيض من ناشئي الأهلي.
ويواجه الزمالك اليوم نظيره الأهلي في ختام مشوار بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019، على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب.
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