الارشيف / اخبار الرياضه

ناشئي الأهلي يستقبلون لاعبي الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تواجدت مجموعة من ناشئي النادي الأهلي في استقبال فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصوله إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب قبل مباراة القمة

المصرية في ختام بطولة العام.

وحرصت مجموعة الناشئين على عمل ممر شرفي لفريق الزمالك قبل دخوله إلى

غرف خلع الملابس، بالإضافة إلى توجيه التحية إلى لاعبي الابيض من ناشئي الأهلي.

ويواجه الزمالك اليوم نظيره الأهلي في ختام مشوار بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019، على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشئي الأهلي يستقبلون لاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا