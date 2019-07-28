حافلة الزمالك تصل لملعب برج العرب

وصلت حافلة فريق الزمالك إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية استعداداً لخوض مباراة القمة ضد الأهلي اليوم الأحد في ختام بطولة الدوري. القمة ضد الأهلي اليوم الأحد في ختام بطولة الدوري. وفرضت الجهات الأمنية إجراءات مشددة في محيط برج العرب في ظل إقامة اللقاء بدون حضور جماهيري.

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