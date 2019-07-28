منتخب مصر للرماية بسلاح الخرطوش يشارك في بطولة العالم

يشارك منتخب مصر الاول للرماية بسلاح الخرطوش، في بطولة كأس العالم بفنلندا والتي من المقرر، أن تقام خلال الفترة من 11

اغسطس إلى 23 من نفس الشهر، والمؤهلة الي بطولة اولمبياد طوكيو 2020.

ويتولي رئاسة بعثة اللواء السيد محمد مخيمر، وادري مجدي لطفي ،والايطالي ألكسندرو نيكوترا ، احمد زاهر.

ويشارك الاعبين احمد قمر ،عبد العزيز محلب ،عزمي محاب ،مصطفي حمدي ، تركيس كري كوي.