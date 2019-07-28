توج الالماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الانجليزي بجائزة افضل مدرب هذا العام بألمانيا، بعدما قاد ليفربول لتحقيق لقب دوري ابطال اوروبا ليحقق اول ألقابه مع الريدز. اوروبا ليحقق اول ألقابه مع الريدز. وفاز كلوب بالجائزة التى تمنحها صحيفة "كيكر" الألمانية باختيار الصحفيين، وحصل على 183 صوتًا وجاء فوز يورجن كلوب بعدما سبق وان توج بها أيضًا عامي 2011 و2012، خلال فترة توليه تدريب بوروسيا دورتموند، ليعادل الرقم القياسي لمواطنه فيليكس ماجات. الصحفيين، وحصل على 183 صوتًا وجاء فوز يورجن كلوب بعدما سبق وان توج بها أيضًا عامي 2011 و2012، خلال فترة توليه تدريب بوروسيا دورتموند، ليعادل الرقم القياسي لمواطنه فيليكس ماجات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يورجن كلوب يحصد جائزة أفضل مدرب بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.