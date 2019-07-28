محمود متولي على أعتاب الأهلي

اقترب النادي الأهلي بقوة من حسم صفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي في الموسم الجديد. وتوصل الناديان لاتفاق شبه نهائي من أجل حسم الصفقة وتتبقى الرتوش الأخيرة قبل الإعلان عنها بشكل رسمي. وتوصل الناديان لاتفاق شبه نهائي من أجل حسم الصفقة وتتبقى الرتوش الأخيرة قبل الإعلان عنها بشكل رسمي. وكان متولي قد أبدى تمسكه بالرحيل للأهلي وأبلغ إدارة ناديه بذلك.

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