وصول حافلة الأهلي لملعب برج العرب

وصلت حافلة فريق الأهلي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية استعداداً لخوض مباراة القمةضد الزمالك اليوم الأحد في ختام بطولة الدوري. وفرضت الجهات الأمنية إجراءات مشددة في محيط برج العرب في ظل إقامة اللقاء بدون حضور جماهيري.
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