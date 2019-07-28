شاهد..بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية لمتابعة لقاء القمة 118 بين الأهلي وضيفه الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ34 ببطولة الدوري الممتاز. الأهلي وضيفه الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ34 ببطولة الدوري الممتاز. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك تذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر قناة on sport وقناة النيل للرياضة. Advertisements موعد مباراة الأهلي والزمالك وتقام المباراة على ستاد برج العرب بالاسكندرية وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويديرها طاقم تحكيم مجري. شاهد مباراة الأهلي والزمالك بقمة الدوري المصري

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