رياضة | غدا.. الكاف يجري قرعة تصفيات إفريقيا التمهيدية المؤهلة لمونديال 2022

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " أن قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها غداً بمقر الكاف بالقاهرة ستكون متعلقة بمباريات الدور التمهيدي فقط سيتم إقامة قرعة دور المجموعات في وقت لاحق.

وسيغيب المنتخبات الكبري فى إفريقيا غداً عن القرعة بسبب عدم المشاركة فى الدور التمهيدى، لذلك سيغيب منتخب مصر عن قرعة الغد.

وتأتى المنتخبات التى ستشارك فى قرعة الدور التمهيدى، كالأتي :"

الصومال، إريتريا، جيبوتي، سيشيل، ساو تومي، تشاد، جنوب السودان، غامبيا، موريشيوس، ليبيريا، إثيوبيا، جزر القمر.

بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، بوروندي، السودان، توجو، ملاوي، أجولا، غينيا بيساو، موزمبيق.

سيراليون، ناميبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى وتنزانيا.