رياضة | 4 وديات تجهز نبروة لدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 وديات تجهز نبروة لدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر عبداللطيف الدوماني، المدير الفني لفريق نبروه على خوض "4" مباريات ودية خلال فترة الاعداد، بالتنسيق مع الجهاز الاداري.

ومن المقرر أن يفتتح نبروة أولى مبارياته الودية بمواجهة نادي شباب بداوي يوم الاربعاء القادم 31 يوليو، ثم يلتقي في ثاني الوديات بنظيره نادي بلقاس يوم الخميس، الموافق 1اغسطس ، ثم يلاقي غزل المحلة في ثالث المباريات الودية يوم الأحد الموافق 4 اغسطس.