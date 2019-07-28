رياضة | موعد قرعة التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن موعد إجراء قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والذي ستستضيف نسخته المقبلة قطر.

وحدد الكاف يوم الإثنين 29 يوليو في الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لإجراء القرعة وذلك لدور التمهيدي فقط، على أن تستكمل القرعة بعد إنتهاء هذا الدور، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة، ولن يشارك المنتخب المصري في الدور التمهيدي للتصفيات مع 25 منتخبا آخر الأعلى تصنيفا في القارة.

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وستنقسم التصفيات المقبلة على ثلاث مراحل، حيث ستبدأ بمرحلة الدور التمهيدي والذي سيخوض منافستها 28 منتخبا، حيث سيكون ال14 منتخبا الأعلى تصنيفا بعد إعفاء 26 منتخب، مع 14 منتخبا آخرين على مواجهة مرتقبة ذهاب وإياب، حيث ستكون مباراة الذهاب على ملعب الأقل تصنيفا.

بينما ستكون المرحلة الثانية مكونة من 30 منتخب، حيث سيتأهل 14 منتخبا من الدور التمهيدي مع 26 منتخبا الأعلى تصنيفا في القارة، حتى يتم تقسيم 40 منتخبا على 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وستكون القرعة مقسمة على 4 مستويات، ويتأهل من كل مجموعة المتصدر فقط.

وتختتم تلك التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بمرحلة خروج المهزوم، بعد تقسيم العشرة منتخبات المتأهلة إلى مستويين في التصنيف وفقا للتصنيف الشهري للفيفا، وسيقام 5 مباريات ذهاب وإياب، حيث ستقام مباريات الذهاب على ملعب الأقل تصنيفا، ويتأهل 5 منتخبات من تلك المرحلة إلى بطولة كأس العالم مباشرة.