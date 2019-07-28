رياضة | حافلة الأهلي تتحرك لبرج العرب لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الأهلي تتحرك لبرج العرب لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحركت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من فندق الإقامة متوجهة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.

ومن المقرر أن يعقد الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، محاضرة أخيرة فور الوصول إلى الملعب، لشرح كيفية اللعب وإعلان تشكيل المباراة.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز.